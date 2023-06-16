Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации Football Italia, «Челси» готовы продать Кристиана Пулишича летом, и «Милан» уже проявил интерес к покупке вингера. Также есть движения со стороны «Ювентуса», который рассматривает возможность обмена на нападающего Душана Влаховича.

У 24-летнего игрока контракт до июня 2024 года, поэтому его должны либо продать в ближайшие месяцы, либо рискнуть отпустить его свободным агентом в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Пулишич сыграл 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.