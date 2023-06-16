Источник: Сармиенто подписал новый 5-летний контракт с «Брайтоном»

Полузащитник «Брайтона» Джереми Сармиенто заключил новое долгосрочное соглашение с клубом.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний футболист Джереми Сармиенто уже подписал новый пятилетний контракт с клубом. По информации журналиста, сделка официально завершена и запечатлена.

«Мы продлили контракт на еще 5 лет, и теперь Джереми стал недоступным для других клубов. Несмотря на интерес со стороны нескольких команд, «Брайтон» не будет идти на переговоры о его трансфере», – цитирует Романо отца футболиста.

В минувшем сезоне Сармиенто сыграл 13 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.