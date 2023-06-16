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Де Дзерби: «Хотел видеть Дауда в своей команде ещё будучи тренером «Сассуоло»

16 Июня 2023 • 18:12 Комментировать

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал самое свежее подписание своей команды – на юг Англии перебрался немецкий полузащитник сирийского происхождения Махмуд Дауд. Последние шесть лет профессиональной карьеры он являлся игроком дортмундской «Боруссии».

«Я очень рад, что Махмуд в моей команде. Я хотел его себе в клуб, когда ещё был тренером «Сассуоло», и я уверен, что он станет для нас усилением высшего уровня», - цитирует де Дзерби пресс-служба «чаек».

Напомним, что минувший сезон Дауд никак не может занести себе в актив. Он вышел на поле в рамках сезона всего лишь в десяти матчах, отметившись в них одной голевой передачей.

«Брайтон» объявил о подписании Дауда

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Сассуоло Брайтон Махмуд Дауд Роберто де Дзерби трансферы футбола - лето 2023
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