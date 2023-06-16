Немецкий полузащитник Махмуд Дауд – игрок «Брайтона». Официальной информацией делится пресс-служба «чаек».

«Мы очень рады сообщить о подписании контракта с Махмудом Даудом. 27-летний футболист присоединится к нам 1 июля, после истечения срока его текущего контракта с дортмундской «Боруссией», - говорят в английском клубе.

Отмечается, что немец подписал четырёхлетнее трудовое соглашение с «чайками» - до июня 2027 года.

Напомним, что Дауд провёл в дортмундской «Боруссии» шесть последних лет своей профессиональной карьеры. В составе «шмелей» он стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

«Брайтон» завершил минувший сезон в АПЛ на шестом месте и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.