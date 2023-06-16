​Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед»

В пятницу «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что переговоры с голкипером Давидом де Хеа продолжаются. В то же время ESPN располагает информацией о том, что в клубе уже не так оптимистичны в вопросе будущего испанского футболиста, как раньше. В стане «красных дьяволов» допускают уход де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» мог активировать опцию продления контракта с де Хеа, но срок реализации этой опции уже истёк. Клуб ранее решил не пользоваться опцией, а договориться с 32-летним вратарём о более длительном контракте с понижением оклада и хорошими бонусами.

Отметим, что Давид де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года.