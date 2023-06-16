​«Бавария» может подписать звезду «Манчестер Сити»

Будущее защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера остаётся неопределённым. Поговаривают, что 33-летний футболист обдумывает возможность смены клубной прописки в летнее трансферное окно.

Как сообщает немецкий Sky, Уокер находится на радаре «Баварии». Мюнхенский гранд внимательно следит за футболистом, но при этом пока что не связывался с «Манчестер Сити».

В сезоне 2022/2023 Уокер провёл 39 матчей, в которых отдал один голевой пас. Портал transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что вернуть Кайла Уокера в клуб хочет «Шеффилд Юнайтед», который вернулся в Премьер-лигу.