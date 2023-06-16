«Челси» сообщил об уходе из клуба полузащитника Тьемуэ Бакайоко. Француз обретает статус свободного агента.

Бакайоко перешёл в «Челси» летом 2017 года. Тогда лондонский клуб заплатил за полузащитника 40 миллионов евро. Впрочем, раскрыться в Лондоне французу не удалось. С 2018 года Тьемуэ лишь ездил по арендам. На временной основе футболист играл за «Милан», «Монако», «Наполи» и снова «Милан».

В августе Тьемуэ Бакайоко исполнится 29 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 2,5 миллиона евро. Теперь Бакайоко будет играть себе новую команду.