​Маунт может остаться в «Челси» ещё на год, «Манчестер Юнайтед» не хочет затяжной саги

Будущее полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта остаётся неопределённым. Судя по всему, 24-летний футболист хотел бы перейти в «Манчестер Юнайтед», но лондонский клуб не хочет снижать запросы по трансферной стоимости игрока.

Как сообщает в социальных сетях журналист Низаар Кинселла, «Манчестер Юнайтед» не желает участвовать в затяжной трансферной саге. Если в ближайшие недели переговоры с «Челси» не дадут эффекта, то «красные дьяволы» откажутся от трансфера Маунта этим летом. В таком случае футболист сможет остаться в Лондоне ещё на сезон и уйти через год в статусе свободного агента.