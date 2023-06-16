​Салиба подпишет новый контракт с «Арсеналом» после отпуска

Защитник Вильям Салиба после отпуска подпишет новый контракт с «Арсеналом». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, трудовой договор будет рассчитан до конца сезона 2026/2027 с опцией возможного продления ещё на год. Документы уже готовы к подписанию.

За первую команду «Арсенала» Салиба провёл 33 официальных матча. В них защитник забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Напомним, что «Арсенал» занял второе место в чемпионате Англии. «Канониры» завоевали путёвку в групповой этап Лиги чемпионов впервые с сезона 2016/2017.