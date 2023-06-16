​«Манчестер Юнайтед» сообщил о ситуации с де Хеа

«Манчестер Юнайтед» на страницах своего официального сайта обнародовал информацию о футболистах, чьи действующие контракты истекают в конце июня. Несколько слов коснулись голкипера Давида де Хеа.

«Переговоры с Давидом де Хеа о возможном новом контракте остаются открытыми», - говорится в сообщении.

В то же время «красные дьяволы» сообщили об уходе нескольких футболистов, в том числе Фила Джонса и Акселя Туанзебе.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии сезона 2022/2023. Команда Эрика тен Хага смогла завоевать путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.