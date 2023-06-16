​Бернарду Силва – важная часть планов «ПСЖ», но есть проблема

Полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В прошлом году португалец говорил о том, что он хотел бы принять новый вызов в своей футбольной карьере.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях рассказывает о том, что Бернарду является приоритетной целью и важностью частью планов «ПСЖ» на это лето. Гранд Лиги 1 уже начал переговоры с представителями игрока об условиях личного контракта, как уже сообщалось.

В то же время Романо отмечает, что переговоры между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» по 28-летнему португальцу ещё не продвинулись. Проблема в том, что «горожане» будут требовать за Силву огромные деньги.