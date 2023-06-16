«Арсенал» объявил об уходе из клуба полузащитника Эйнсли Мэйтленд-Найлса. Лондонцы пожелали 25-летнему футболисту всего наилучшего в его дальнейшей карьере.

Мэйтленд-Найлс уходит из «Арсенала» в качестве свободного агента – его действующий контракт рассчитан до конца июня.

Всего за первую команду «Арсенала» Мэйтленд-Найлс провёл 132 матча, в которых забил три гола и отдал восемь голевых передач на партнёров.

В последние годы Мэйтленд-Найлс регулярно ездил по арендам. Так, например, вторую часть сезона 2022/2023 игрок провёл в «Саутгемптоне».