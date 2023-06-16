​Эмери встретился с Нико Уильямсом, но игрок отказался от трансфера в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» заняла седьмое место в Премьер-лиге и получила путёвку в Лигу конференций на следующий сезон. В летнее трансферное окно бирмингемцы планируют усилиться, и на их радаре оказался вингер Нико Уильямс из «Атлетика».

Как стало известно журналистам Relevo, недавно с Уильямсом лично встречался главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери. По данным источника, у них была встреча в отеле. Уильямс оценил интерес к себе, но от трансфера отказался.

20-летний Нико Уильямс проводит в «Атлетике» всю свою карьеру. Специалисты портала transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.