«Челси» придётся заплатить 116 миллионов евро, если клуб хочет подписать Кайседо

Лондонскому «Челси» придётся всерьёз раскошелится, если руководство хочет заполучить опорного полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от близкого к «чайкам» источника Энди Нейлора, команда Роберто де Дзерби требует за эквадорца минимум 116 миллионов евро компенсации. Причём большая часть этих денег нужна клубу авансом.

Напомним, «Челси» при новых владельцах привык выплачивать трансферные деньги в длительную рассрочку. Учитывая, что «Брайтон» требует за игрока внушительный аванс, это может отпугнуть «пенсионеров» от сделки.

Ранее сообщалось, что Кайседо является приоритетным кандидатом для «Челси» на усиление опорной зоны.