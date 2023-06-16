«Арсенал» – наиболее вероятный следующий клуб Лавии, но гонка всё ещё открыта

Лондонский «Арсенал» пока лидирует в борьбе за полузащитником «Саутгемптона» Ромео Лавией. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, «канониры» являются наиболее вероятным следующим клубом бельгийца, несмотря на конкуренцию со стороны других команд из Английской премьер-лиги.

«Саутгемптон» недавно вылетел в Чемпионшип, но руководство «святых» продолжает настаивать, что Лавиа уйдёт только в случае поступления предложения в размере 55 миллионов евро. Помимо «Арсенала» в гонке также участвуют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

Лавиа провёл всего один сезон в Английской премьер-лиге, где отметился одним голом.