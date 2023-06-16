Райс хочет перейти в «Арсенал», игрок не намерен принимать предложения от конкурентов «канониров»

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс всё ещё хочет перейти именно в «Арсенал», который предложил ему наиболее выгодные личные условия и спортивный проект. По информации от журналиста Низара Кинселлы, если конкуренты «канониров» постараются вмешаться в ситуацию, опорник будет отклонять все предложения.

Напомним, Райса от трансфера в «Арсенал» отделяет только согласование суммы сделки. «Вест Хэм» хочет за футболиста 115 миллионов евро, тогда как «канониры» пока пытаются снизить требуемую сумму.

Интерес к Райсу сохраняют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Челси», воспитанником которого Деклан является.