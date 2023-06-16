«Манчестер Юнайтед» интересны два центральных защитника из чемпионата Франции

«Манчестер Юнайтед» этим летом хочет подписать правоногого центрального защитника, но перед этим «красные дьяволы» хотят продать одного из игроков подобного профиля, который не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага.

L’Equipe сообщает, что манкунианцам интересны два центральным защитника из чемпионата Франции. Речь идёт об Акселе Дисаси из «Монако» и Жан-Клере Тодибо из «Ниццы». Оба футболиста высоко котируются в руководстве «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «красных дьяволов» ранее также связывали с другим центральным защитником – Кимом Мин Джэ из итальянского «Наполи», у которого в контракте есть отступные в размере 60 миллионов евро.