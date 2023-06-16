«Аталанта» отклонила предложение в размере 35 миллионов евро за Хёйлунна

Итальянская «Аталанта» отказалась продавать своего нападающего Расмуса Хёйлунна за 35 миллионов евро. По информации от Tutto Atalanta, такое предложение, скорее всего, сделал «Манчестер Юнайтед», который пока является главным претендентом на датчанина.

Отмечается, что «Аталанта» просит за своего футболиста 90 миллионов евро с учётом бонусов. «Манчестер Юнайтед» пока не готов пойти на такие условия, ведь в их понимании Хёйлунн стоит гораздо дешевле.

Расмус совсем недавно закончил свой дебютный сезон в итальянской Серии А, где записал на счёт 9 забитых голов и 2 результативные передачи. Игроком ранее также интересовался «Челси».