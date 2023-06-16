Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аталанта» отклонила предложение в размере 35 миллионов евро за Хёйлунна

16 Июня 2023 • 14:01 Комментировать

Итальянская «Аталанта» отказалась продавать своего нападающего Расмуса Хёйлунна за 35 миллионов евро. По информации от Tutto Atalanta, такое предложение, скорее всего, сделал «Манчестер Юнайтед», который пока является главным претендентом на датчанина.

Отмечается, что «Аталанта» просит за своего футболиста 90 миллионов евро с учётом бонусов. «Манчестер Юнайтед» пока не готов пойти на такие условия, ведь в их понимании Хёйлунн стоит гораздо дешевле.

Расмус совсем недавно закончил свой дебютный сезон в итальянской Серии А, где записал на счёт 9 забитых голов и 2 результативные передачи. Игроком ранее также интересовался «Челси».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
15:22 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» сообщил о ситуации с де Хеа
15:08 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва – важная часть планов «ПСЖ», но есть проблема
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Мэйтленд-Найлс уходит из «Арсенала»
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Эмери встретился с Нико Уильямсом, но игрок отказался от трансфера в «Астон Виллу»
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» придётся заплатить 116 миллионов евро, если клуб хочет подписать Кайседо
14:30 · Россия. Премьер-лига
Английский тренер Реднапп: «Захарян? Впервые слышу»
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – наиболее вероятный следующий клуб Лавии, но гонка всё ещё открыта
14:21 · Англия. Премьер-лига
Райс хочет перейти в «Арсенал», игрок не намерен принимать предложения от конкурентов «канониров»
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересны два центральных защитника из чемпионата Франции
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» отклонила предложение в размере 35 миллионов евро за Хёйлунна
13:34 · Англия. Премьер-лига
Ковачич перейдёт в «Манчестер Сити» - известны подробности
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Сити» продолжают общение по трансферу Ковачича
13:12 · Англия. Премьер-лига
6 игроков могут уйти из «Манчестер Сити»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Президент лиссабонского «Спортинга» Варандаш: «Два клуба были готовы заплатить отступные за Угарте»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Мудрик попал в заявку Украины на молодёжный Евро – в «Челси» одобряют
Все новости
Рекомендуем