Ковачич перейдёт в «Манчестер Сити» - известны подробности

Полузащитник Матео Ковачич сменит «Челси» на «Манчестер Сити». Как сообщает ESPN, сделка будет оформлена в ближайшие несколько недель, то есть до конца июня.

По данным источника, сумма трансфера Ковачича составит примерно 40 миллионов евро.29-летний хорват уже даже согласовал многие вопросы по личному контракту – остались детали. Их, вероятно, уладят после возвращения игрока из сборной Хорватии.

Отмечается, что одним из неразрешённых вопросов является сумма аванса. «Челси» важно получить как можно больше денег до 30 июня, чтобы эта сумма пошла в полный налоговый год. Это поможет «пенсионерам» смягчить убытки.