«Челси» и «Манчестер Сити» продолжают общение по трансферу Ковачича

Лондонский «Челси» продолжает переговоры с «Манчестер Сити» по продаже своего полузащитника Матео Ковачича. По информации от журналиста Фабрицио Романо, оба клуба хотят как можно скорее прийти к соглашению.

Отмечается, что сам Ковачич уже договорился о личных условиях с «Манчестер Сити», но при этом «горожанам» ещё предстоит согласовать сумму трансфера с «Челси». Лондонский клуб требует за хорвата в районе 35 миллионов евро.

Отметим, что у Ковачича остаётся год по контракту с «Челси». В руководстве не видят целесообразным продлевать соглашение с 29-летним полузащитником. Сам Матео ранее подтвердил, что может покинуть «Челси» этим летом.