6 игроков могут уйти из «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» может расстаться с несколькими футболистами в летнее трансферное окно, об этом рапортует The Athletic.

Как стало известно источнику, к уходу из клуба близки защитники Кайл Уокер, Эмерик Лапорт и вингер Рияд Марез. Кроме того, ряды команды из Манчестера могут покинуть Жоау Канселу, а также полузащитники Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли Английскую премьер-лигу, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что Гвардиола подарил свои премиальные персоналу «Манчестер Сити».