Президент лиссабонского «Спортинга» Варандаш: «Два клуба были готовы заплатить отступные за Угарте»

Фредерику Варандаш, президент лиссабонского «Спортинга», подтвердил уход опорного полузащитника Мануэля Угарте. Напомним, новым клубом уругвайца станет «ПСЖ», о чём успели сообщить многие авторитетные источники.

«Два клуба были готовы заплатить отступные за Угарте. Они оба сделали игроку предложение в плане зарплаты и развития карьеры. Сперва Мануэль принял одно предложение, но затем передумал и выбрал другое», – цитирует президента официальный сайт «Спортинга».

Варандаш приведёнными выше словами подтвердил сообщения прессы о том, что в гонке за Угарте сперва лидировал «Челси», но затем игрока перехватил «ПСЖ». Французский клуб заплатил за 22-летнего уругвайца 60 миллионов евро отступных.