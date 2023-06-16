Мудрик попал в заявку Украины на молодёжный Евро – в «Челси» одобряют

Вингер Михаил Мудрик попал в заявку молодёжной сборной Украины на чемпионат Европы. 22-летний вингер в официальных играх выступит именно за молодёжку, а не за национальную сборную, которой предстоят два матча отбора на Евро-2024.

Журналист Мэтт Лоу пишет в социальных сетях о том, что в «Челси» одобряют такой сценарий.

«В «Челси» считают, что для игрока это хороший шанс набраться сил и уверенности перед следующим сезоном», - написал журналист.

Михаил Мудрик оказался в «Челси» зимой. «Пенсионеры» заплатили за трансфер 70 миллионов евро. В 17 матчах за лондонский клуб украинец отдал два голевых паса.