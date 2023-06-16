«Лутон» хочет купить третьего вратаря «Манчестер Юнайтед»

Пробившийся в Английскую премьер-лигу «Лутон Таун» хочет пригласить в свои ряды третьего голкипера «Манчестер Юнайтед» Тома Хитона, который числится в составе «красных дьяволов» с 2021 года.

37-летний Хитон недавно получил автоматическое продление контракта с «Манчестер Юнайтед» до конца следующего сезона, но у англичанина вдруг появились возможности для ухода в другие клубы, которые готовы предоставить ему возможность выступать в основном составе. Помимо «Лутона» в услугах футболиста также заинтересован «Халл Сити», играющий во втором дивизионе.

Напомним, Хитон показывал свою лучшую игру в Английской премьер-лиге в составе «Бёрнли», который тоже недавно вернулся в высший дивизион.