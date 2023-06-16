«Арсенал» хотел приобрести Маунта, но затем узнал, что игрок предпочитает «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Арсенал» был заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, но затем «канониры» выяснили, что футболист больше предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом в социальных сетях утверждает журналист Дэвид Орнштейн.

Источник добавляет, что после того, как «Арсенал» узнал о позиции Маунта, «канониры» тут же переключили своё внимание на другого атакующего футболиста «Челси» – нападающего Кая Хаверца, за которого команда Микеля Артеты готова выложить 70 миллионов евро. Напомним, немец уже согласовал условия личного контракта с конкурентами «Челси».