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«Арсенал» хотел приобрести Маунта, но затем узнал, что игрок предпочитает «Манчестер Юнайтед»

16 Июня 2023 • 12:45 Комментировать

Лондонский «Арсенал» был заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, но затем «канониры» выяснили, что футболист больше предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом в социальных сетях утверждает журналист Дэвид Орнштейн.

Источник добавляет, что после того, как «Арсенал» узнал о позиции Маунта, «канониры» тут же переключили своё внимание на другого атакующего футболиста «Челси» – нападающего Кая Хаверца, за которого команда Микеля Артеты готова выложить 70 миллионов евро. Напомним, немец уже согласовал условия личного контракта с конкурентами «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Мэйсон Маунт Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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