«Манчестер Сити» прогрессирует в переговорах с окружением Йошко Гвардиола

«Манчестер Юнайтед» делает успехи в переговорах с окружением центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. По информации от журналиста Фабрицио Романо, обсуждения личных условий контракта пока продвигаются хорошо.

Тем не менее, в сделке есть одна большая проблема. Дело в том, что «РБ Лейпциг» этим летом отпустит Гвардиола только за внушительную сумму компенсации. Ранее хорват оценивался клубом в сумму свыше 120 миллионов евро. Пока «красные быки» хотят удержать Йошко в своём составе как минимум до следующего лета.

Напомним, Гвардиола ранее признавался, что является болельщиком «Ливерпуля». К игроку также присматривается мадридский «Реал».