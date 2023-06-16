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«Манчестер Сити» прогрессирует в переговорах с окружением Йошко Гвардиола

16 Июня 2023 • 12:27 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» делает успехи в переговорах с окружением центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. По информации от журналиста Фабрицио Романо, обсуждения личных условий контракта пока продвигаются хорошо.

Тем не менее, в сделке есть одна большая проблема. Дело в том, что «РБ Лейпциг» этим летом отпустит Гвардиола только за внушительную сумму компенсации. Ранее хорват оценивался клубом в сумму свыше 120 миллионов евро. Пока «красные быки» хотят удержать Йошко в своём составе как минимум до следующего лета.

Напомним, Гвардиола ранее признавался, что является болельщиком «Ливерпуля». К игроку также присматривается мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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