«Барселона» скоро встретится с руководством «Тоттенхэма» для обсуждения трансфера Ленгле

Каталонская «Барселона» на днях проведёт встречу с представителями «Тоттенхэма», которые заинтересованы в выкупе центрального защитника Клемана Ленгле на постоянной основе. Напомним, прошлый сезон француз провёл в составе «шпор» на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Тони Хуанмарти в социальных сетях, «Барселона» будет требовать за своего футболиста в районе 10-12 миллионов евро. Каталонская команда хочет избавиться от Ленгле, поэтому будет открыта к обсуждениям.

Напомним, Клеман в сезоне-2022/23 провёл 26 матчей в Английской премьер-лиге, где записал на свой актив две результативные передачи.