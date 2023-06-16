«Бавария» может вернуть своего бывшего игрока из «Тоттенхэма»

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на трансфер опорного полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга, который успел провести уже три сезона в составе лондонской команды.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, датчанин является одним из вариантов для руководства «Баварии» на усиление опорной зоны. Напомним, Пьер-Эмиль уже выступал за мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год, но так как не смог закрепиться в основе, в конечном итоге уехал за игровой практикой в английский «Саутгемптон».

27-летний Хёйбьерг имеет контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2025 года. Агентом датчанина является Пини Захави, у которого тесные связи с руководством «Баварии».