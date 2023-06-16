Бернарду Силва: «Я всё ещё не знаю, где окажусь в ближайшем будущем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва до сих пор не знает, где начнёт следующий сезон. Напомним, у игрока есть ещё два года по контракту с «горожанами», но в его трансфере заинтересованы многие другие топ-клубы Европы.

«Я всё ещё не знаю, где окажусь в ближайшем будущем, я не убегаю от вопросов. Стараюсь быть честным. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие недели. Даже если бы я знал какие-то новости, то не мог бы вам говорить о них, но реальность такова, что я совсем ничего не знаю», – цитирует Силву Noticias ao Minuto.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет купить Бернарду Силву на замену Лионелю Месси. Португалец также до сих пор интересен каталонской «Барселоне».