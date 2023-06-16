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«Манчестер Юнайтед» вряд ли купит Хёйлунна, «Аталанта» просит за игрока 90 миллионов евро

16 Июня 2023 • 12:09 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не намерен удовлетворять финансовые требования «Аталанты» по трансферу нападающего Расмуса Хёйлунна. Sky Sports сообщает, что итальянская команда просит за датчанина 90 миллионов евро, что делает трансфер практически невозможным.

Напомним, что Хёйлунн ранее также был интересен лондонскому «Челси», но для «Манчестер Юнайтед» футболист всегда был более приоритетным кандидатом на усиление атаки.

В своём единственном сезоне в Серии А Расмус отметился 9 голами и 2 результативными передачами. 20-летний нападающий перешёл в «Аталанту» прошлым летом из австрийского «Штурма».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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