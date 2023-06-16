Кефрена Тюрама привлекает возможность трансфера в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам с радостью присоединился бы к «Ливерпулю». Издание Liverpool Echo сообщает, что француза привлекает проект мерсисайдского клуба. Напомним, Кефрен является одной из приоритетных целей главного тренера Юргена Клоппа на усиление полузащиты.

Ранее сообщалось, что у «Ливерпуля» возникли сложности в переговорах с «Ниццей» по трансферу Тюрама, но мерсисайдцы не намерены сдаваться в борьбе за полузащитника, которого также хочет заполучить «ПСЖ».

Тюрам отметился двумя голами и ассистов в последнем розыгрыше чемпионата Франции, который стал для футболиста четвёртым в карьере.