«Реал» готовит финальное предложение по Кейну

Мадридский «Реал» не готов тратить более 100 миллионов евро на приобретение центрального форварда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщается на страницах издания AS.

Как стало известно источнику, руководство «сливочных» готовит последнее предложение по трансферу 29-летнего британца. Если «шпор» оно не устроит, мадридцы переключат свое внимание на других форвардов.

В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, уступив первую строчку Эрлингу Холанну. Гарри записал на свой счет 30 голов в 38 встречах. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.