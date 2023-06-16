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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» готовит финальное предложение по Кейну

16 Июня 2023 • 11:56 Комментировать

Мадридский «Реал» не готов тратить более 100 миллионов евро на приобретение центрального форварда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщается на страницах издания AS.

Как стало известно источнику, руководство «сливочных» готовит последнее предложение по трансферу 29-летнего британца. Если «шпор» оно не устроит, мадридцы переключат свое внимание на других форвардов.

В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, уступив первую строчку Эрлингу Холанну. Гарри записал на свой счет 30 голов в 38 встречах. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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