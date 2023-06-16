Хаверц выбрал между «Челси» и «Арсеналом»

Форвард сборной Германии и лондонского «Челси» Кай Хаверц принял решение о смене клубной прописки. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, нападающий решил перейти в «Арсенал».

«Канониры» сделали предложение немцу, на которое футболист ответил согласием. Теперь «Арсеналу» нужно договориться с «пенсионерами» о сумме компенсации за трансфер Кая.

24-летний нападающий пополнил ряды «Челси» в сентябре 2020 года, подписав контракт до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Хаверц провел 35 матчей, забил семь голов и отдал один ассист.