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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тео Эрнандес интересен двум английским топ-клубам

16 Июня 2023 • 11:10 Комментировать (1)

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес находится в сфере интересов двух английских топ-клубов. Как сообщает Corriere della Sera, француза хотят приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

25-летний Тео успел провести уже 4 сезона в составе «Милана», где зарекомендовал себя как одного из лучших фуллбеков итальянской Серии А. Француз особенно хорош в атаке, чем и привлекает внимание двух манчестерских клубов.

Эрнандес в последнем розыгрыше Серии А записал на свой актив 4 гола и 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает серебряного призёра чемпионата мира в 60 миллионов евро.

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Милан Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тео Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
16 Июня 2023 в 12:05
это один из лучших фулбеков в мире, не только в серии а. пока еще относительно молодой, нужно переходить в топ-клуб, в милане нет перспектив, такие игроки должны выступать в команде претендента на ЛЧ. у сити нет ЛЗ, Реал тоже ищет усиление на этот фланг, вот отличные варианты.
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