Тео Эрнандес интересен двум английским топ-клубам

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес находится в сфере интересов двух английских топ-клубов. Как сообщает Corriere della Sera, француза хотят приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

25-летний Тео успел провести уже 4 сезона в составе «Милана», где зарекомендовал себя как одного из лучших фуллбеков итальянской Серии А. Француз особенно хорош в атаке, чем и привлекает внимание двух манчестерских клубов.

Эрнандес в последнем розыгрыше Серии А записал на свой актив 4 гола и 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает серебряного призёра чемпионата мира в 60 миллионов евро.