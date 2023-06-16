Если де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед», клуб подпишет к испанцу молодого конкурента

«Манчестер Юнайтед» продолжает разрабатывать план подготовки к следующему сезону. Ранее основной голкипер команды Давид де Хеа дал принципиальное согласие на продление истекающего контракта. Если новая сделка будет подписана, «красные дьяволы» подпишут к испанцу молодого сменщика, что поможет воссоздать конкуренцию в борьбе за роль первого номера.

По информации от журналиста Лори Уитуэлла, одним из кандидатов для команды Эрика тен Хага является голкипер бельгийского «Андерлехта» Барт Вербругген, который находится на радаре у многих топ-клубов Европы.

На случай, если де Хеа не подпишет новый контракт, «Манчестер Юнайтед» попробует пригласить на роль первого номера Андре Онана из миланского «Интера».