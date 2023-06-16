«Челси» и «Бавария» претендуют на защитника «Манчестер Сити»

Защитник Эмерик Лапорт, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

Среди вариантов продолжения карьеры футболиста называются лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». Стоимость игрока, согласно оценке портала Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний защитник принял участие в 12 матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями. Срок действующего контракта Лапорта с «горожанами» истекает летом 2025 года.