Энцо Фернандес не планирует покидать «Челси»

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес не собирается покидать лондонский «Челси». Об этом рассказал его отец в беседе с журналистами.

«Энцо хорошо себя чувствует в «Челси», ему комфортно жить в Лондоне. Энцо был рад приходу Почеттино. Верим и надеемся, что все будет намного лучше в новом сезоне», - передает слова отца Chelsea Dodgers.

Фернандес перешел в «Челси» из лиссабонской «Бенфики» за 120 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2031 года.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Энцо провел 18 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.