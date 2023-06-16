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Ло Чельсо может оказаться в «Барселоне», Хави является поклонником игрока

16 Июня 2023 • 10:48 Комментировать

Полузащитник «Вильярреала» Джованни ло Чельсо может продолжить карьеру в более статусной команде из чемпионата Испании. Речь идёт о победителях Ла Лиги в лице каталонской «Барселоны», главный тренер которой Хави Эрнандес является поклонником таланта аргентинца.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что Хави попросил у руководства «Барселоны» трансфер нового атакующего полузащитника, а ло Чельсо является одним из предпочтительных вариантов для тренера.

Напомним, за «Вильярреал» аргентинец в последние полтора года выступал на правах аренды. Игрок до сих пор принадлежит «Тоттенхэму», но в услугах Джованни сейчас помимо «Барселоны» также проявляет интерес «Астон Вилла».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Вильярреал Джовани Ло Чельсо трансферы футбола - лето 2023
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