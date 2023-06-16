Анчелотти хочет видеть в «Реале» универсального крайнего защитника, у итальянца есть два варианта

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попросил у руководства приобрести ему универсального крайнего защитника, который способен закрыть оба фланга обороны. Как сообщает инсайдер Марио Кортехана, итальянец рассматривает кандидатуры фуллбека «Манчестер Сити» Жоау Канселу и защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, который является воспитанником «Реала».

Тем не менее, по версии источника, руководство «Реала» пока не готово удовлетворить требования Анчелотти. Вероятно, итальянскому специалисту придётся в следующем сезоне обходится в обороне тем набором игроков, который есть в его распоряжении сейчас.