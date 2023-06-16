Давинсон Санчес принял решение покинуть «Тоттенхэм»

Центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес принял решение покинуть свою команду, в которой получил мало игровой практики по ходу последнего сезона. О желании колумбийца в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что руководство «Тоттенхэма» и агенты Санчеса в данный момент активно занимаются дальнейшим обустройством Давинсона. Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского защитника заинтересована испанская «Севилья».

Напомним, Санчес выступает за «Тоттенхэм» с лета 2017 года, когда перешёл в команду Маурисио Почеттино из амстердамского «Аякса».