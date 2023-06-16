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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» не намерен платить свыше 100 миллионов евро за Кейна

16 Июня 2023 • 10:07 Комментировать

Мадридский «Реал» не горит желанием выкладывать свыше 100 миллионов евро за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. По информации от инсайдер Марио Кортеханы, руководство «королевского клуба» не считает сделку целесообразной. «Реал» не считает стоимость англичанина справедливой, учитывая его почти 30-летний возраст и истекающий через год контракт.

Напомним, Кейн является одним из приоритетных кандидатов для «Реала» на замену своему основному форварду Кариму Бензема, который уехал в Саудовскую Аравию доигрывать карьеру в составе «Аль-Иттихада». Ещё одним вариантом для «королевского клуба» является Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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