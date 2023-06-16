«Реал» не намерен платить свыше 100 миллионов евро за Кейна

Мадридский «Реал» не горит желанием выкладывать свыше 100 миллионов евро за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. По информации от инсайдер Марио Кортеханы, руководство «королевского клуба» не считает сделку целесообразной. «Реал» не считает стоимость англичанина справедливой, учитывая его почти 30-летний возраст и истекающий через год контракт.

Напомним, Кейн является одним из приоритетных кандидатов для «Реала» на замену своему основному форварду Кариму Бензема, который уехал в Саудовскую Аравию доигрывать карьеру в составе «Аль-Иттихада». Ещё одним вариантом для «королевского клуба» является Килиан Мбаппе из «ПСЖ».