Рабио остаётся трансферной целью «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио по-прежнему пользуется большим спросом в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает французское издание RMC Sport, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг всё ещё заинтересован в приглашении хавбека, у которого в начале июля истекает контракт с «Ювентусом».

Напомним, прошлым летом «Манчестер Юнайтед» был близок к трансферу Рабио. Клуб уже согласовал все условия сделки с «Ювентусом», но руководство «красных дьяволов» не смогло договориться с самим игроком об условиях контракта.

В своём последнем сезоне в Серии А Рабио отметился 8 голами и 4 результативными передачами в 32 поединках.