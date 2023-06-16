«Манчестер Юнайтед» повысит предложение за Маунта до 70 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать позицию лондонского «Челси» в переговорах по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта. По информации от инсайдера Криса Уилера, «красные дьяволы» собираются повысить своё предложение за англичанина до 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» будет готов отпустить Маунта исключительно за цену в размере 90 миллионов евро. Иначе Мэйсон будет вынужден остаться в команде до конца следующего сезона, пока у него не закончится срок контракта.

В прессе ходили слухи, что Маунт хочет перейти летом именно в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес «Ливерпуля».