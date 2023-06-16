«Интер» может потребовать 80 миллионов евро за Онана

Миланский «Интер» может повысить ценник своего голкипера Андре Онана, который является трансферной целью двух клубов из Английской премьер-лиги. Инсайдер Лори Уитуэлл сообщает в социальных сетях, что «нерадзурри» могут потребовать за камерунца 80 миллионов евро. Напомним, в услугах Андре заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее ходили слухи, что «Интер» оценивает Онана в 60 миллионов евро, но источник сообщает о другой стоимости. Если «Челси» или «Манчестер Юнайтед» согласятся выкупить камерунца за 80 миллионов евро, Андре сравняется с Кепой Аррисабалагой в категории самых дорогих вратарей в истории футбола.