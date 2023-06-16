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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» может потребовать 80 миллионов евро за Онана

16 Июня 2023 • 09:42 Комментировать

Миланский «Интер» может повысить ценник своего голкипера Андре Онана, который является трансферной целью двух клубов из Английской премьер-лиги. Инсайдер Лори Уитуэлл сообщает в социальных сетях, что «нерадзурри» могут потребовать за камерунца 80 миллионов евро. Напомним, в услугах Андре заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее ходили слухи, что «Интер» оценивает Онана в 60 миллионов евро, но источник сообщает о другой стоимости. Если «Челси» или «Манчестер Юнайтед» согласятся выкупить камерунца за 80 миллионов евро, Андре сравняется с Кепой Аррисабалагой в категории самых дорогих вратарей в истории футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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