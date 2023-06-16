«Челси» проявляет серьёзный интерес к Николасу Джексону

Лондонский «Челси» всерьёз нацелен приобрести у «Вильярреала» нападающего Николаса Джексона, который в последних восьми турах Ла Лиги отметился девятью забитыми голами. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» активно разузнают о возможности сделки. Сообщается, что «Челси» рассматривает вариант с покупкой сенегальца в рассрочку на несколько лет.

Команда Маурисио Почеттино в данный момент активно ищет нового форварда, а одним из вариантов как раз является Джексон, который доступен на рынке по более выгодной цене, чем тот же Виктор Осимхен из «Наполи» или Душан Влахович из туринского «Ювентуса».