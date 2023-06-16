Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

3 клуба АПЛ заинтересованы в аренде Фабиу Карвалью

16 Июня 2023 • 09:33 Комментировать

«Ливерпуль» оценивает варианты по аренде своего нападающего Фабиу Карвалью. По информации от Football Insider, в данный момент футболист интересен трём клубам из Английской премьер-лиги, которые готовы арендовать португальца на один сезон. Речь идёт о «Вест Хэме», «Брентфорде» и «Бёрнли», который под руководством Венсана Компани в прошлом сезоне оформил возвращение в АПЛ.

Напомним, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее признал, что Карвалью сыроват для игры за основу «скаузеров». Ранее португальца хотел купить «РБ Лейпциг» на постоянной основе, но «Ливерпуль» пока не хочет расставаться с Фабиу насовсем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бёрнли Вест Хэм Брентфорд Фабиу Карвалью трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
10:48 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо может оказаться в «Барселоне», Хави является поклонником игрока
10:23 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» универсального крайнего защитника, у итальянца есть два варианта
10:12 · Англия. Премьер-лига
Давинсон Санчес принял решение покинуть «Тоттенхэм»
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не намерен платить свыше 100 миллионов евро за Кейна
09:51 · Англия. Премьер-лига
Рабио остаётся трансферной целью «Манчестер Юнайтед»
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повысит предложение за Маунта до 70 миллионов евро
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может потребовать 80 миллионов евро за Онана
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявляет серьёзный интерес к Николасу Джексону
09:33 · Англия. Премьер-лига
3 клуба АПЛ заинтересованы в аренде Фабиу Карвалью
08:55 · Англия. Премьер-лига
Агент Салаха ответил на слухи о трансфере в «ПСЖ»
08:50 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон - о праздновании победы в ЛЧ: «99% процентов команды напились»
08:30 · Англия. Премьер-лига
Шевченко: «В «Челси» верят в Мудрика, у него огромный потенциал»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Шевченко оценил игру Холанна в «Манчестер Сити»
07:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение нападающему «Челси»
07:15 · Россия. Премьер-лига
Защитник сборной Украины Зинченко: Никогда не пожму руку россиянину 6
Все новости
Рекомендуем