3 клуба АПЛ заинтересованы в аренде Фабиу Карвалью

«Ливерпуль» оценивает варианты по аренде своего нападающего Фабиу Карвалью. По информации от Football Insider, в данный момент футболист интересен трём клубам из Английской премьер-лиги, которые готовы арендовать португальца на один сезон. Речь идёт о «Вест Хэме», «Брентфорде» и «Бёрнли», который под руководством Венсана Компани в прошлом сезоне оформил возвращение в АПЛ.

Напомним, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее признал, что Карвалью сыроват для игры за основу «скаузеров». Ранее португальца хотел купить «РБ Лейпциг» на постоянной основе, но «Ливерпуль» пока не хочет расставаться с Фабиу насовсем.