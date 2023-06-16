Агент Салаха ответил на слухи о трансфере в «ПСЖ»

Футбольный агент Рами Аббас Исса, который представляет интересы форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прокомментировал слухи о возможном переходе египтянина в «ПСЖ».

«Мохамед не встречался с президентом «ПСЖ». Это если коротко», - оставил сообщение агент в своих социальных сетях.

Ранее в прессе появилась информация, что Салах ведет переговоры с руководством «ПСЖ» о трансфере.

Контракт Мохамеда с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Салах провел 38 поединков за «красных», в которых отметился 19 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.