Эдерсон - о праздновании победы в ЛЧ: «99% процентов команды напились»

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал о праздновании победы в Лиге чемпионов УЕФА.

«Это было какое-то сумасшествие. После 11 месяцев усердной работы пришло время расслабиться и выпить. 99% процентов команды так и сделали. Тот 1% - это Натан Аке. Он вообще не употребляет спиртное. Многие остановились только в понедельник, но это вполне нормально», - передает слова южноамериканца UOL.

Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили в Английской премьер-лиге, Кубке страны и Лиге чемпионов УЕФА.