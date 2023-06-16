Шевченко: «В «Челси» верят в Мудрика, у него огромный потенциал»

Легенда украинского футбола и «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о карьере соотечественника Михаила Мудрика, провалившего дебютный сезон в лондонском «Челси».

«Мудрик еще очень молод, у него огромный потенциал. Он заключил с клубом длительный контракт, поэтому нужно делать выводы, когда соглашение завершится.

Я считаю, что у Михаила отличные данные. В «Челси» верят в него. В следующем сезоне у него будут возможности проявить себя при новом тренере», - передает слова Шевченко портал Goal.com.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Сделка обошлась лондонцам в 70 миллионов евро.