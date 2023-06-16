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Шевченко оценил игру Холанна в «Манчестер Сити»

16 Июня 2023 • 08:07 Комментировать

Бывший форвард лондонского «Челси» и «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением об игре норвежского центрфорварда Эрлинга Холанна, выступающего за «Манчестер Сити».

«Мне нравится, что этот парень всегда одержим голами. У него невероятное движение в штрафной площадке. Ему очень помогают хорошие физические данные. Холанн постоянно находится на острие атаки, он очень умело читает игру. Его левая нога очень впечатляет. У него потрясающее мышление на поле», - передает слова Шевченко портал Goal.com.

В минувшем сезоне Холанн стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити», наколотив 52 гола в 53 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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